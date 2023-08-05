Гвардиол для Гвардиолы: "Манчестер Сити" приобрел самого дорогого защитника в истории футбола

"Манчестер Сити" объявил о трансфере защитника "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиола.

21-летний хорватский футболист подписал с "горожанами" долгосрочный контракт на пять сезонов. Он будет выступать за клуб английской Премьер-лиги под 24-м номером.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Манчестер Сити" заплатит "быкам" за игрока 90 миллионов евро.

Это делает Гвардиола самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал англичанину Гарри Магуайру, который в 2019 году перешел из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" за 87 миллионов евро.

Josko Gvardiol signs for City! pic.twitter.com/MN6euvK0y0 — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023

Гвардиол – воспитанник загребского "Динамо". Летом 2021 года он перешел в "Лейпциг" за 18,8 миллиона евро.

В составе "быков" хорват принял участие в 87 матчах, в которых отличился пятью голами и тремя ассистами. В прошлом сезоне Йошко забил 3 гола в 41 матче за немецкий клуб.

На его счету также 21 матч за сборную Хорватии, в составе которой он стал бронзовым призером чемпионата мира-2022.

Добавим, что Гвардиол стал вторым летним новичком команды Хосепа Гвардиолы. Ранее "Манчестер Сити" объявил о трансфере полузащитника "Челси" Матео Ковачича.

Напомним, в прошлом сезоне "Манчестер Сити" оформил требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

Новую кампанию команда Гвардиолы начнет в воскресенье, 6 августа, матчем за Суперкубок Англии с "Арсеналом". В первом туре АПЛ-2023/24 "небесно-голубые" 11 августа приедут в гости к новичку элитного дивизиона – "Бернли".

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