Гвардиола - о вероятном вторжении России в Украину: Трудно принять, что такое случается в XXI веке

Гвардиола - о вероятном вторжении России в Украину: Трудно принять, что такое случается в XXI веке

Наставник "горожан" не остается в стороне от политической ситуации в нашей стране.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что обсудит со своим подопечным Александром Зинченко ситуацию с возможным широкомасштабным вторжением Российской Федерации в Украину.

"Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе только 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

Удручает тот факт, что такие вещи случаются в XXI веке - принимать такие решения в своих политических интересах. Трудно это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит. Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации гораздо лучше меня", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "Ман Сити".

Коуч "горожан" также подтвердил готовность Зинченко сыграть против "Фулхэма" в матче Кубка Англии, который состоится сегодня, 5 февраля. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

Недавно Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе английской команды.

В последний раз Зинченко выходил на поле еще 26 декабря в матче против "Лестера". Сначала он сдал положительный тест на COVID-19, а затем лечился от травмы.

В этом сезоне Александр провел 12 матчей за английский клуб, в которых отличился двумя голевыми передачами.

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