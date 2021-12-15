Гвардиола "обскакал" Клоппа и установил исторический рекорд АПЛ

Результативность команды испанца просто впечатляет.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил новый рекорд английской Премьер-лиги.

Накануне "горожане" с украинцем Александром Зинченко в составе разбили "Лидс" со счетом 7:0. В этом поединке "Сити" достиг отметки в 500 голов в АПЛ под руководством Гвардиолы.

Исторический рубеж был преодолен в 207-м матче испанского специалиста во главе "небесно-голубых". Это самый быстрый показатель в истории лиги. Ранее рекорд принадлежал коучу "Ливерпуля" Юргену Клоппу - немцу понадобилось 234 матча, чтобы вместе с "красными" поразить ворота соперников 500 раз.

Отметим, что на 500-м голе команда Гвардиолы не остановилась. Затем "горожане" отгрузили в ворота "Лидса" еще шесть мячей, поэтому теперь в активе "Сити" 506 голов в АПЛ под руководством испанского специалиста (в среднем 2,42 за матч).

No manager has reached 500 Premier League goals faster than Pep Guardiola ⚡ pic.twitter.com/jo07c4lWoE — B/R Football (@brfootball) December 14, 2021