Гвардиола отказался возглавить топовую европейскую сборную

Хосеп Гвардиола / © Associated Press

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Известный испанский тренер Хосеп Гвардиола, который после завершения сезона-2025/26 покинул английский "Манчестер Сити", отказался возглавить сборную Италии.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 55-летний специалист после переговоров с представителями Федерации футбола Италии отклонил предложение возглавить национальную команду.

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Отмечается, что причиной отказа стали личные обстоятельства, выходящие за пределы футбола. После ухода из "Манчестер Сити" испанец хочет отдохнуть и провести время с семьей, поэтому пока не готов возвращаться к работе.

Гвардиола возглавлял "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Под его руководством "горожане" выиграли 20 трофеев: 6 раз АПЛ, трижды — Кубок и Суперкубок Англии, 5 раз Кубок английской лиги, а также по одному разу Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2026, в серии пенальти проиграв команде Боснии и Герцеговины в финальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2026.

После этого Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии. Сейчас главным кандидатом на замену ему называют бывшего тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.

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Также свои должности покинули Габриеле Гравина (президент Федерации футбола Италии) и Джанлуиджи Буффон (руководитель делегации сборной Италии).

Добавим, что Италия установила исторический антирекорд — это первая футбольная сборная-чемпион мира, которая пропустила три подряд Мундиаля. В последний раз "Скуадра Адзурра" принимала участие в финальной части ЧМ еще в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Гаттузо со слезами на глазах извинился за невыход сборной Италии на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Германии официально получила нового главного тренера.

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