Гвардиола перенес операцию и пропустит ближайшие матчи "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перенес плановую операцию на спине.

Об этом сообщил официальный сайт "горожан".

Отмечается, что в последнее время 52-летний специалист страдал от сильных болей в спине, поэтому вылетел в Барселону для неотложной операции.

Хирургическое вмешательство было успешным. Теперь испанец будет проходить реабилитацию в Барселоне.

Во время отсутствия Пепа обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент Хуанма Лильо. Ожидается, что Гвардиола вернется к работе после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных.

"Манчестер Сити" начал новый сезон АПЛ победами над "Бернли" (3:0) и "Ньюкаслом" (1:0). Также команда Гвардиолы выборола Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти "Севилью".

До международной паузы у "горожан" запланированы два матча чемпионата Англии – против "Шеффилд Юнайтед" (27 августа) и "Фулхэма" (2 сентября).

Читайте также:

Все решил гол чемпиона мира: "Манчестер Сити" в сложном матче АПЛ одолел "Ньюкасл" (видео)

АПЛ: результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

"Арсенал" с возвращением Зинченко в меньшинстве удержал вторую подряд победу на старте АПЛ (видео)