Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити": на сколько рассчитано новое соглашение

Испанский специалист пока не собирается покидать английский клуб.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт "горожан", новое соглашение 53-летнего испанца рассчитано до 2027 года. Предыдущий его контракт с английским клубом истекал в конце нынешнего сезона.
Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством "небесно-голубые" завоевали 18 трофеев: 6 чемпионатов Англии, 2 Кубка, 4 Кубка лиги и 3 Суперкубка страны, а также по разу выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Сам Пеп уже прокомментировал продление контракта с "горожанами".
"У меня действительно есть особые чувства к "Манчестер Сити". Вот почему я так счастлив остаться еще на два сезона. Спасибо всем за то, что продолжаете мне доверять и поддерживать.
Надеюсь, теперь мы сможем добавить больше трофеев к тем, что мы уже выиграли", – приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Добавим, что сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, имея 23 очка после 11 туров. Отставание команды от лидера "Ливерпуля" составляет 5 баллов.
В следующем матче подопечные Гвардиолы в субботу, 23 ноября, примут "Тоттенхэм" в рамках АПЛ.
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