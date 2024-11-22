Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити": на сколько рассчитано новое соглашение

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт "горожан", новое соглашение 53-летнего испанца рассчитано до 2027 года. Предыдущий его контракт с английским клубом истекал в конце нынешнего сезона.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством "небесно-голубые" завоевали 18 трофеев: 6 чемпионатов Англии, 2 Кубка, 4 Кубка лиги и 3 Суперкубка страны, а также по разу выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Сам Пеп уже прокомментировал продление контракта с "горожанами".

"У меня действительно есть особые чувства к "Манчестер Сити". Вот почему я так счастлив остаться еще на два сезона. Спасибо всем за то, что продолжаете мне доверять и поддерживать.

Надеюсь, теперь мы сможем добавить больше трофеев к тем, что мы уже выиграли", – приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, имея 23 очка после 11 туров. Отставание команды от лидера "Ливерпуля" составляет 5 баллов.

В следующем матче подопечные Гвардиолы в субботу, 23 ноября, примут "Тоттенхэм" в рамках АПЛ.

Читайте также:

Сборная Украины сыграет в плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций: когда жеребьевка и матчи

УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УЕФА вынес жесткий вердикт касательно скандального матча Румыния – Косово в Лиге наций