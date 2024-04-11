Гвоздик назвал дату и место своего чемпионского боя – кто соперник

Украинский боксер Александр Гвоздик проведет поединок за временный пояс WBC в полутяжелом весе против американца Дэвида Бенавидеса.

Об этом 36-летний уроженец Харькова сообщил на своей странице в Instagram.

Бой с участием украинца состоится 22 июня в американском Хьюстоне, штат Техас.

Гвоздик и Бенавидес будут биться в андеркарде поединка между чемпионом WBA в легком весе американцем Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Фрэнком Мартином.

Гвоздик в своем последнем бою в ночь на 1 октября прошлого года нокаутировал бразильца Исаака Родригеса. Для украинца это был третий поединок после возвращения в бокс.

В июне 2020 года Александр объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В первом бою после возобновления боксерской карьеры Гвоздик в феврале 2023-го одержал победу единогласным решением судей над мексиканцем Жосуэ Обандо, а в мае нокаутировал латвийца Ричардса Болотникса.

Сейчас в послужном списке Александра 20 побед (16 – нокаутом) и одно поражение, которое он потерпел в октябре 2019 года, когда проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

27-летний Бенавидес на профессиональном ринге одержал 28 побед (24 – нокаутом) в 28 боях. Cвой последний поединок он провел в ноябре 2023 года, когда победил американца Деметриуса Андраде.

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