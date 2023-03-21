Гвоздик узнал имя своего соперника во втором бою после возобновления карьеры: дата и место поединка

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик узнал имя своего следующего соперника, дату и место боя.

35-летний украинец 6 мая встретится в ринге с представителем Латвии Ричардом Болотниксом.

Бой Гвоздика и Болотникса состоится в Мексике в андеркарде поединка Сауля Альвареса и Джона Райдера.

Отметим, что для Гвоздика это будет второй бой после возобновления боксерской карьеры. Украинец вернулся в ринг в феврале этого года, одержав победу единогласным решением судей над мексиканцом Жосуэ Обандо.

Поединок против Обандо стал для Александра первым с октября 2019 года, когда он проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

В июне 2020 года Александр объявил объявивший о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В послужном списке Гвоздика 18 побед (14 – нокаутом) и одно поражение.

Следующий соперник украинца – Ричард Болотникс – за свою карьеру провел 26 поединков, одержал 19 побед (8 – нокаутом), шесть раз проиграл и однажды завершил бой вничью.

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