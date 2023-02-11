Гвоздик за день до боя неожиданно получил нового соперника: с кем будет боксировать украинец

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик получил нового соперника на свой бой, который состоится 11 февраля в Калифорнии.

Вместо аргентинца Хорхе Миранды в ринг против 35-летнего украинца выйдет 33-летний мексиканец Жосуэ Обандо, сообщает Luckypunch.net.

С чем связана замена соперника для Александра всего за день до боя, не сообщается.

Украинец и мексиканец накануне прошли традиционную процедуру взвешивания. Гвоздик показал на весах 83,9 кг, а Обандо – 86,9 кг,

Поединок между Гвоздиком и Обандо состоится в городе Помона (США) в рамках боксерского шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

В своем последнем бою, 19 октября 2019 года, Гвоздик проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

В июне 2020 года Александр объявил объявивший о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В послужном списке Гвоздика 17 побед (14 – нокаутом) и одно поражение. На счету Обандо 20 побед (15 – нокаутом) и 34 поражения. Еще два поединка мексиканца завершились вничью.

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