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Гвоздик зрелищно нокаутировал соперника во втором бою после возвращения на ринг (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
2 мин
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Гвоздик зрелищно нокаутировал соперника во втором бою после возвращения на ринг (видео)

Украинский боксер Александр Гвоздик / Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Александр выиграл второй поединок после возобновления карьеры.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик победил латвийца Ричардса Болотникса во время вечера бокса, который состоялся в ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика).

Поединок с участием 36-летнего украинца стал частью андеркарда чемпионского боя Сауля Альвареса и Джона Райдера.

Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.

С самого начала поединка Гвоздик доминировал в ринге и нанес сопернику много точных ударов. В шестом раунде Александр провел серию мощных атак, зажав соперника у канатов. Болотникс не выдержал такого давления и опустился на колено, после чего рефери остановил бой и присудил украинцу досрочную победу.

Для Гвоздика это был второй поединок после возвращения в бокс. В июне 2020 года Александр объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В первом бою после возобновления боксерской карьеры Александр в феврале этого года одержал победу единогласным решением судей над мексиканцом Жосуэ Обандо.

Теперь в послужном списке Гвоздика 19 побед (15 – нокаутом) и одно поражение. В октябре 2019 года он проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

Что касается Болотникса, то он за свою карьеру провел 27 поединков, одержал 19 побед (8 – нокаутом), семь раз проиграл и однажды завершил бой вничью.

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Дата публикации
Просмотры
93
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