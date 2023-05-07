Гвоздик зрелищно нокаутировал соперника во втором бою после возвращения на ринг (видео)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик победил латвийца Ричардса Болотникса во время вечера бокса, который состоялся в ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика).

Поединок с участием 36-летнего украинца стал частью андеркарда чемпионского боя Сауля Альвареса и Джона Райдера.

Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.

С самого начала поединка Гвоздик доминировал в ринге и нанес сопернику много точных ударов. В шестом раунде Александр провел серию мощных атак, зажав соперника у канатов. Болотникс не выдержал такого давления и опустился на колено, после чего рефери остановил бой и присудил украинцу досрочную победу.

Алексеандр Гвоздык вынесет KO win over Ricards Bolotniks... как начать. #CaneloRyder является LIVE на DAZN PPV в США и Канаде и доступна как часть вашей регулярной подробности в выбранных областях. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Для Гвоздика это был второй поединок после возвращения в бокс. В июне 2020 года Александр объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В первом бою после возобновления боксерской карьеры Александр в феврале этого года одержал победу единогласным решением судей над мексиканцом Жосуэ Обандо.

Теперь в послужном списке Гвоздика 19 побед (15 – нокаутом) и одно поражение. В октябре 2019 года он проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

Что касается Болотникса, то он за свою карьеру провел 27 поединков, одержал 19 побед (8 – нокаутом), семь раз проиграл и однажды завершил бой вничью.

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