Хабиб похвастался забитым голом: уже получил "лучший комментарий в истории" от Роналду и контракт от футбольного клуба

Легенда MMA попробует силы на профессиональном уровне в другом виде спорта.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как он забил гол во время тренировочного матча, и тут же получил контракт от футбольного клуба "Легион Динамо" из Махачкалы.

Легендарный боец опубликовал в Instagram видео, как он обвел вратаря соперников и отправил мяч уже в пустые ворота.

Через время на ролик отреагировал звездный португальский футболист Криштиану Роналду. 36-летний форвард поставил смайлики в виде аплодисментов. "Этот парень — легенда. Лучший комментарий за всю историю моего инстаграма", - написал в ответ Хабиб в сторис соцсети.

Чуть позже президент "Легион Динамо" Шамиль Лахиялов опубликовал в Instagram фото бойца и проект контракта для него. Глава клуба сообщил, что Хабибу нужно лишь вписать сумму своей зарплаты в договор для того, чтобы стать игроком команды.

"Легион Динамо" выступает в третьем по силе дивизионе России.

В турнирной таблице своей группы команда занимает 4-е место, набрав в 30 матчах 61 очко, и уже потеряла шансы на повышение в классе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку