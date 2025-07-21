Хамрун Спартанс – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Во вторник, 22 июля, киевское "Динамо" начнет выступления в еврокубковом сезоне-2025/26. В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "бело-синие" будут противостоять мальтийскому клубу "Хамрун Спартанс".

Поединок состоится на Мальте. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

"Динамо" напрямую попало во 2-й раунд отбора ЛЧ как чемпион Украины. "Хамрун Спартанс" является 11-кратным чемпионом Мальты и в первом квалифай-раунде прошел литовский "Жальгирис" – 0:2, 2:0 и 11:10 в серии пенальти.

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Где смотреть матч Хамрун Спартанс – Динамо

Матч "Хамрун Спартанс" – "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2", который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Хамрун Спартанс – Динамо

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Динамо". На победу чемпиона Украины можно поставить с коэффициентом 1,54. Ничья – 4,30. Выигрыш "Хамрун Спартанс" – 5,70.

На выход подопечных Александра Шовковского в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,11. Итоговый успех команды из Мальты – 5,80.

Ответный поединок будет номинально домашним для "бело-синих" и состоится 29 июля в польском Люблине (начало – в 21:00 по киевскому времени).

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Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Проигравший продолжит выступления в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с побежденным пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Пафос" (Кипр).

Ранее сообщалось, что "Динамо" представило новую форму на сезон-2025/26.