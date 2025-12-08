Хамрун Спартанс – Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 11 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Та-Кали Нэшнел Стэдиум" в Та-Кали. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров "Шахтер" (9 очков) занимает четвертое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Хамрун Спартанс" (3 балла) идет на 30-й позиции.

В предыдущих матчах третьего по престижности еврокубка "горняки" одолели шотландский "Абердин" (3:2), проиграли польской "Легии" (1:2), обыграли исландский "Брейдаблик" (2:0) и обыграли ирландский "Шэмрок Роверс" (2:1).

"Хамрун Спартанс" уступил польской "Ягеллонии" (0:1), швейцарской "Лозанне" (0:1) и турецкому "Самсунспору" (0:3), а затем победил гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (3:1).

Где смотреть матч Хамрун Спартанс – Шахтер

В Украине поединок "Хамрун Спартанс" – "Шахтер" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Хамрун Спартанс" – "Шахтер".

Отметим, что в основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

После матча против "Хамрун Спартанс" дончан ждет еще один поединок основного этапа Лиги конференций – 18 декабря с хорватской "Риекой".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.