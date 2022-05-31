"Характер не позволил бросить команду": словацкий тренер продолжит работать в сборной Украины по биатлону

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра будет продолжать работу с украинскими спортсменами в сезоне 2022/2023.

В отличие от кормчего женской команды, словенца Уроша Велепа, которого заменил Александр Кравченко, Санитра решил в дальнейшем работать с мужской командой.

Об этом специалист рассказал в интервью "Общественному".

"Война, которая началась 24 февраля как российское вторжение, испортила жизнь многим людям. Так же повлияла и на спортивную жизнь страны, и на мою личную. Я уже шесть лет работаю в Украине. Мое отношение к ней очень сердечное. Когда война началась, я очень переживал за своих спортсменов, друзей и находившихся здесь людей, до сих пор я не давал никаких интервью, переживал все вместе с ребятами и друзьями.

Долго думал о том, что есть возможности работать и в других командах. Необходимо было принять решение, потому что в этой ситуации нелегко отказаться от поступающих предложений. Мой характер мне не позволил бросить ребят, команду, Украину и свой шестилетний труд. Поэтому я пошел на риск и решил работать с мужской сборной и дальше. Верю, что в это нелегкое время ситуация будет улучшаться и верю в победу Украины", — рассказал он.

Напомним, что на днях сборная Украины по биатлону внесла изменения в состав команды для подготовки к следующему сезону.

Читайте также:

В Украине впервые с начала войны частично разрешили проводить спортивные соревнования: при каких условиях

Сборная Украины отправилась в Шотландию на полуфинальный стыковой матч отбора на ЧМ-2022

Украинка завоевала второе подряд "золото" на престижном турнире по маунтинбайку в Словении