Харьков шокировал Чернигов: "Металлист 1925" обыграл "Десну" и не пустил ее на 3-е место в УПЛ

Харьков шокировал Чернигов: "Металлист 1925" обыграл "Десну" и не пустил ее на 3-е место в УПЛ

Новичок Чемпионата сумел удивить претендента на еврокубки.

Харьковский "Металлист 1925" нанес поражение черниговской "Десне" в поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе им. Ю. Гагарина завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Харьковчане шокировали хозяев уже на 1-й минуте поединка. Это Марлисон переправил мяч в ворота "Десны" после передачи с углового.

Черниговская команда смогла отыграться достаточно быстро. На 12-й минуте Викентий Волошин отдал пас в штрафную гостей на Андрея Тотовицкого, и тот вторым касанием смог пробить Дениса Сидоренко.

upl.ua

Победный мяч гости забили в дебюте второго тайма. На 49-й минуте Фабиньо навесил на Дмитрия Кравченко, который завершил атаку результативным ударом.

"Десна" (16 очков) занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" (10баллов) - 9-й.

В 10-м туре УПЛ "Десна" 3 октября в гостях сыграет с луганской "Зарей". "Металлист 1925" в этот же день примет закарпатский "Минай".

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