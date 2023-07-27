Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан получила дисквалификацию на чемпионате мира по фехтованию после схватки с россиянкой Анной Смирновой.

Организаторы турнира дисквалифицировали украинскую спортсменку из-за того, что после завершения поединка стартового раунда она не пожала руку сопернице из страны-агрессора.

Украинская команда пыталась обжаловать решение о дисквалификации Ольги, однако этого сделать не удалось.

Харлан победила фехтовальщицу из страны-террориста со счетом 15:7. После завершения схватки украинка отказалась пожать руку россиянке, которая выступала в нейтральном статусе. Вместо рукопожатия Ольга предложила сопернице "удариться" саблями, однако Смирнова отклонила это предложение.

Спортсменка из России продолжила оставаться на фехтовальной дорожке более 50 минут и подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения". Сообщалось, что судьи отклонили протест россиянки, однако теперь это решение было пересмотрено.

Во втором раунде Харлан должна была соревноваться против Иоанны Илиевой из Болгарии, но из-за дисквалификации украинки этот поединок не состоится. Представительница Болгарии автоматически прошла в следующую стадию турнира.

Напомним, накануне украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы.

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе.

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