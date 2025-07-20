Харлан эмоционально отреагировала на победу Усика в реванше с Дюбуа

Ольга Харлан / © Associated Press

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Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала победу украинского боксера Александра Усика над британцем Даниелем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

34-летняя украинская саблистка опубликовала две сторис в своем Instagram.

Ольга отметила, что победа 38-летнего украинского боксера натолкнула ее на размышления о возможном участии в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

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"Мы безгранично гордимся тобой! Я вот смотрю на Саню и думаю, что может все-таки "гоу" на шестые Олимпийские игры?" – написала Харлан.

Харлан оправила на победу Усика в реванше из Дюбуа / © instagram.com/olgakharlan

Харлан оправила на победу Усика в реванше из Дюбуа / © instagram.com/olgakharlan

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

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Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.