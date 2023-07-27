Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию

Ольга рискует пропустить командные соревнования ЧМ, где отсутствуют россияне и белорусы.

Украинская саблистка Ольга Харлан может получить длительное отстранение после дисквалификации на чемпионате мира по фехтованию.

32-летнюю украинку дисквалифицировали за то, что после победной схватки она не пожала руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала в нейтральном статусе.

Как сообщает Суспильне Спорт, Харлан "исключили" из чемпионата мира после отказа "поприветствовать" соперницу из России в первом раунде соревнований.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), такое "исключение" предполагает дисквалификацию из соревнований и отстранение на 60 дней от всех последующих стартов.

Таким образом, Ольга рискует пропустить и командный турнир по фехтованию на чемпионате мира-2023, где нет представителей России и Беларуси.

Отметим, что после завершения стычки украинка отказалась пожать руку россияне, вместо этого предложив сопернице "удариться" саблями. Однако Смирнова отвергла это предложение и устроила провокацию.

Российская саблистка не покидала фехтовальную дорожку более 50 минут и подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения". В результате организаторы турнира пересмотрели свое первоначальное решение и дисквалифицировали Харлан.

Напомним, накануне украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы.

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе.

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