Харлан отреагировала на допуск россиянок с воинским званием к чемпионату мира по фехтованию

Ольга Харлан / © Associated Press

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Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на допуск россиянок с воинским званием к чемпионату мира-2025 в грузинском Тбилиси.

"Нейтральные" приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Молодцы, FIE", - написала Харлан в Instagram-сторис, добавив фото допущенных к ЧМ фехтовальщиц с президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности государства-агрессора Сергеем Шойгу.

Ольга Харлан отреагировала на допущение россиянок с военным званием к чемпионату мира-2025 по фехтованию / © instagram.com/olgakharlan

Международная федерация фехтования (FIE) допустила к ЧМ-2025, который состоится с 22 по 26 июля в Грузии, 40 "нейтральных" спортсменов с российским и белорусским паспортами. Среди них – майор армии РФ Софья Великая, лейтенант Яна Егорян, прапорщик Ольга Никитина и другие.

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Также FIE пренебрегла рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и допустила "нейтральных" фехтовальщиков из РФ и Беларуси к участию в командных соревнованиях.

Напомним, что в ноябре 2024 года президентом FIE избрали российского олигарха Алишера Усманова, который через несколько дней добровольно покинул свою должность.

Ранее Усманов уже возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 год, когда ушел с поста президента FIE после того, как Европейский Союз наложил на него санкции.

Решение применить к нему санкции было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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