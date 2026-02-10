Харлан отреагировала на запрет шлема Гераскевича с фото убитых россиянами спортсменов

Ольга Харлан / © Associated Press

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями украинских спортсменов, убитых российскими окупанами.

"МОК уже показывал, что может быть на стороне украинских спортсменов – когда после непожатия руки россиянке была предоставлена олимпийская лицензия. Тогда контекст войны учли. Почему же теперь – нет?"

Шлем Владислава Гераскевича – не о политике. Он об украинских атлетах, убитых войной. О тех, кто больше никогда не выйдет на старт! Запрещать этот шлем – значит отказываться видеть эту реальность…", – написала Харлан в соцсети Threads.

Напомним, 9 февраля Гераскевич на тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

МОК пошел на частичный компромисс по отношению к украинскому скелетонисту и вместо "шлема памяти" разрешил ему носить черную повязку на соревнованиях Олимпиады-2026.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.