- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
Харлан отреагировала на запрет шлема Гераскевича с фото убитых россиянами спортсменов
Титулованная фехтовальщица жестко прошлась по МОК.
Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями украинских спортсменов, убитых российскими окупанами.
"МОК уже показывал, что может быть на стороне украинских спортсменов – когда после непожатия руки россиянке была предоставлена олимпийская лицензия. Тогда контекст войны учли. Почему же теперь – нет?"
Шлем Владислава Гераскевича – не о политике. Он об украинских атлетах, убитых войной. О тех, кто больше никогда не выйдет на старт! Запрещать этот шлем – значит отказываться видеть эту реальность…", – написала Харлан в соцсети Threads.
Напомним, 9 февраля Гераскевич на тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.
На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".
МОК пошел на частичный компромисс по отношению к украинскому скелетонисту и вместо "шлема памяти" разрешил ему носить черную повязку на соревнованиях Олимпиады-2026.
Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.
Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.