Харлан победила россиянку на ЧМ по фехтованию и не пожала ей руку, но избежала дисквалификации (видео)

Украинская саблистка Ольга Харлан успешно стартовала на чемпионате мира по фехтованию в Милане. В первой же схватке украинка победила россиянку Анну Смирнову, допущенную к соревнованиям в нейтральном статусе.

Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу Харлан.

После завершения схватки украинка отказалась пожать руку фехтовальщице из страны-агрессора. Из-за этого Ольга рисковала получить дисквалификацию. Дело в том, что, согласно регламенту Международной федерации фехтования, спортсменки после поединка должны "поприветствовать" друг друга.

Харлан после схватки выдвинула вперед оружие, предложив "удариться" саблями вместо рукопожатия. Однако Смирнова отклонила такой жест украинки и стала ждать именно рукопожатия.

После этого Харлан покинула дорожку. В то время как россиянка продолжила оставаться на ней более 50 минут и подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения". Но судьи после совещания отклонили протест Смирновой.

Таким образом, Харлан избежала дисквалификации и вышла в следующий раунд, где будет соревноваться против Иоанны Илиевой из Болгарии.

ОБНОВЛЕНО: Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке

Напомним, накануне украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы.

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе.

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