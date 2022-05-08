Харлан выступила впервые после фиаско на Олимпиаде-2020 – украинку снова постигла неудача

Харлан выступила впервые после фиаско на Олимпиаде-2020 – украинку снова постигла неудача

Олимпийская чемпионка-2008 по фехтованию на саблях Ольга Харлан впервые за 9 месяцев выступила на международном уровне.

Украинская фехтовальщица уступила Сабини Мартис из Румынии в 1/8 финала этапа Кубка мира в Тунисе.

Встреча завершилась со счётом 8:15.

Таким образом, на своем первом за почти 9 месяцев турнире Харлан показала 11-й результат.

Этап КС в тунисском Хаммамете стал первым турниром украинки после Олимпиады-2020 в Токио.

На пути в 1/8 Харлан в 1/64 одолела венгерку Ренату Катону (15:6), а в следующем бою украинка победила турчанкк Нисанур Эрбил (15:7).

Отметим, что другая украинка, Юлия Бакастова, потерпела поражение в четвертьфинале турнира.

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