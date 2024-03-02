Харлан завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах

Это 32-я в карьере медаль Ольги на уровне Кубка мира.

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах (Греция).

33-летняя украинка начала выступления с 1/32 финала. На пути в четвертьфинал она прошла француженку Келли Люзинье (15:14), азербайджанку Полину Каспярович (15:13) и американку Магду Скарбонкевич (15:13).

В 1/4 финала Ольга разобралась с действующей чемпионкой мира Мисаки Эмурой из Японии (15:8) и таким образом гарантировала себе медаль.

В полуфинале Харлан потерпела поражение от испанки Лючии Мартин-Португес (14:15) и в итоге осталась с бронзовой наградой.

Для Харлан это 32-я в карьере медаль на уровне Кубка мира и десятая "бронза". В феврале этого года она завоевала "золото" этапа Кубка мира по фехтованию в Перу.

Напомним, за свою карьеру Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она стала олимпийской чемпионкой (2008 год) и серебряной призеркой (2016) в командной сабле, а также завоевала две "бронзы" в личных соревнованиях (2012, 2016).

Читайте также:

Украина завоевала первое "золото" чемпионата Европы-2024 по пулевой стрельбе

Сборная Украины завоевала "серебро" в мужской эстафете на юниорском чемпионате мира по биатлону

Магучих выиграла "серебро" в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении