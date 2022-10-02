Харлан завоевала дебютную медаль фехтовального сезона на турнире в Бельгии

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан завоевала "серебро" турнира FIE Flemish Open-2022 в бельгийском Генте.

Украинка безупречно преодолела групповой этап, выиграв все шесть своих поединков. Затем Харлан прошла еще двух соперниц - итальянку Амелию Джованелли (15:3) и британку Джессику Корби (15:5).

В напряженной четвертьфинальной схватке Ольга одолела француженку Фостин Клапье (15:13), а в полуфинале наша соотечественница оставили за бортом турнира немку Лену Штемпер (15:6). К сожалению, в финале украинка уступила итальянке Бенедетти Фузетти (12:15).

Напомним, в мае 2022 года Харлан вернулась к выступлениям после паузы в карьере, которую взяла после Олимпиады-2020. Медаль на турнире в Генте для нее стала первой в текущем сезоне.

Харлан - шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Всего на ее счету 34 медали на мировых и континентальных первенствах.

Также Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она поднималась на пьедестал почета Пекина-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") и Рио-де-Жанейро 2016 ("бронза" и "серебро").

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