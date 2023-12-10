Харлан завоевала "серебро" Гран-при по фехтованию в Орлеане

Это 28-я награда Ольги на турнирах этой престижной серии.

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебряную награду на первом этапе Гран-при сезона-2023/24, который состоялся во французском Орлеане.

На пути к медали наша олимпийская чемпионка победила итальянку Ребекку Гаргано (15:13), венгерку Эмеше Домонкош (15:8), еще одну представительницу Италии Кьяру Мормиле (15:7).

В четвертьфинале Ольга одолела Чон Ха Йон из Южной Кореи (15:13), а в полуфинале выбила из борьбы француженку Сесилию Бердер (15:11).

Только в финале украинка уступила хозяйке турнира француженке Манон Апити-Брюне – 12:15.

Для Харлан это 28-я награда на турнирах серии Гран-при в карьере. А также третья личная награда подряд в новом соревновательном сезоне: ранее она триумфовалал на турнире серии Сателлит FIE в Стамбуле и стала второй на Кубке мира в Алжире.

Отметим, что за свою карьеру Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она стала олимпийской чемпионкой (2008 год) и серебряной призеркой (2016) в командной сабле, а также завоевала две "бронзы" в личных соревнованиях (2012, 2016).

Напомним, на фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже.

Скандальная дисквалификация Харлан на ЧМ-2023 по фехтованию

27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

Российская саблистка устроила провокацию и почти час не покидала фехтовальную дорожку, а также подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения", после чего организаторы турнира дисквалифицировали Харлан.

После общественного резонанса Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

После этого Международная федерация фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию Харлан. Ольга уже не смогла вернуться к соревнованиям в личном турнире ЧМ, но получила право выступить в командном, где в составе украинской сборной заняла четвертое место.

Позже стало известно, что FIE закрыла вопрос о дисквалификации Харлан. После получения "черной карточки" украинку должны были отстранить на 60 дней от всех последующих турниров, но она избежала наказания.

Изменила правила игры: как Ольге Харлан удалось противостоять россиянке

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