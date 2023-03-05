Это первая медаль Ольги на уровне Кубка мира с 2019 года.

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах (Греция).

На старте соревнований 32-летняя украинка победила американку Алексис Англейд (15:8), а во втором раунде оказалась сильнее серебряной призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира француженки Сесилии Бердер (15:7).

В 1/8 финала Ольга одолела итальянку Элоису Пассаро (15:9), а в четвертьфинале разгромила чемпионку мира и Европы среди юниоров Лизу Пустай (15:4).

В полуфинале Харлан с разницей в один укол одержала победу над Теодорой Гунтурой из Греции (15:14), а в финале драматично уступила представительнице Венгрии Шугар Катинке Баттай (14:15).

Для Харлан это первая медаль Кубка мира по фехтованию, начиная с декабря 2019 года. Всего в ее активе 29 наград на уровне Кубка мира: 13 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых.

Харлан – шестикратная чемпионка мира (четыре "золота" в индивидуальном первенстве, два – в командном) и восьмикратная чемпионка Европы (шесть золотых наград в личных соревнованиях и две – в командных).

Также Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она стала олимпийской чемпионкой (2008 год) и серебряной призеркой (2016) в командной сабле, а также завоевала две "бронзы" в личных соревнованиях (2012, 2016).

Напомним, в мае 2022 года Харлан вернулась к выступлениям после паузы в карьере, взятой после Олимпиады-2020. На играх в Токио украинская саблистка сенсационно прекратила борьбу в первом раунде.

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