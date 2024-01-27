Хави объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" после завершения сезона

Главный тренер "Барселоны" Хави покинет команду по окончании текущего сезона.

Об этом 44-летний испанский наставник объявил на пресс-конференции после домашнего матча 22-го тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала", в котором каталонский клуб проиграл со счетом 3:5 .

"Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хотел бы объявить, что не буду продолжать работу как тренер "Барсы" после 30 июня. Мы говорили об этом с Лапортой (президент "Барселоны" – прим.) и со спортивным отделом, и как болельщик я считаю, что клубу нужны изменения в динамике.

Как человек, работающий в клубе, я думаю, что лучше уйти 30 июня. Но я буду выкладываться на все сто процентов эти четыре месяца. Думаю, мы сможем провести хороший сезон, и я надеюсь, что динамика изменится", – сказал Хави.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Во главе каталонского клуба он стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны. Его контракт с "сине-гранатовыми" действовал до конца сезона-2024/25.

Отметим, что Хави является воспитанником "Барселоны", здесь он провел почти всю свою игровую карьеру с 1998 по 2015 год. Затем испанец перешел в катарский "Аль-Садд", где в 2019-м повесил бутсы на гвоздь и начал тренерский путь.

Сейчас "Барселона" (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги – команду Хави опережают "Жирона" (52) и мадридский "Реал" (54), который лидирует.

В следующем туре чемпионата Испании каталонцы 31 января будут принимать "Осасуну".

Напомним, накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет мерсисайдский клуб после завершения нынешнего сезона.

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