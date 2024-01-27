Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хави объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" после завершения сезона

Хави объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" после завершения сезона

Хави / Фото: Associated Press

Испанский специалист простится с "сине-гранатовыми" летом 2024 года.

Главный тренер "Барселоны" Хави покинет команду по окончании текущего сезона.

Об этом 44-летний испанский наставник объявил на пресс-конференции после домашнего матча 22-го тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала", в котором каталонский клуб проиграл со счетом 3:5.

"Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хотел бы объявить, что не буду продолжать работу как тренер "Барсы" после 30 июня. Мы говорили об этом с Лапортой (президент "Барселоны" – прим.) и со спортивным отделом, и как болельщик я считаю, что клубу нужны изменения в динамике.

Как человек, работающий в клубе, я думаю, что лучше уйти 30 июня. Но я буду выкладываться на все сто процентов эти четыре месяца. Думаю, мы сможем провести хороший сезон, и я надеюсь, что динамика изменится", – сказал Хави.

Хави возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Во главе каталонского клуба он стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны. Его контракт с "сине-гранатовыми" действовал до конца сезона-2024/25.

Отметим, что Хави является воспитанником "Барселоны", здесь он провел почти всю свою игровую карьеру с 1998 по 2015 год. Затем испанец перешел в катарский "Аль-Садд", где в 2019-м повесил бутсы на гвоздь и начал тренерский путь.

Сейчас "Барселона" (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги – команду Хави опережают "Жирона" (52) и мадридский "Реал" (54), который лидирует. 

В следующем туре чемпионата Испании каталонцы 31 января будут принимать "Осасуну".

Напомним, накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет мерсисайдский клуб после завершения нынешнего сезона.

Читайте также:

"Реал" с Луниным одержал волевую победу и отобрал у "Жироны" лидерство в Ла Лиге (видео)

"Эвертон" с автоголом Миколенко пропустил на последних минутах и вылетел из Кубка Англии (видео)

"Бавария" непростой победой вплотную приблизилась к "Байеру" в чемпионской гонке Бундеслиги (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация