Хави определился с футболистами, которые должны будут покинуть "Барселону" зимой

В списке четверо исполнителей.
Главный тренер испанской "Барселоны" Хави, похоже, решил, с кем следует распрощаться в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что из заявки "блаугранас" на вторую часть сезона могут исчезнуть французский защитник Самуэль Умтити, бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, вратарь Нето и нидерландский форвард Люк де Йонг.
В первую очередь "Барселона" будет искать способ распрощаться с арендованным у "Севильи" де Йонгом. Если клуб не найдет команду, перехватившую арендное соглашение, то каталонцы выплатят "Севилье" неустойку за досрочное возвращение игрока.
Что касается Коутиньо, то у него слишком высокая заработная плата и низкая производительность. К тому же, полузащитник не вписывается в стиль игры, который пытается привить команде Хави.
- "Барселона" (27 очков) занимает седьмое место в таблице Ла Лиги;
- 21 декабря "блаугранас" на выезде сыграют с "Севильей" в перенесенном матче 4-го тура Примеры.
Добавим, что на счету Умтити в этом сезоне только один матч во всех турнирах за "Барселону", на счету Коутиньо – 16 игр (два забитых гола, прим.), Нето провел два поединка, а де Йонг – восемь встреч, в которых отметился одним мячом.
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