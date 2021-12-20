Хави определился с футболистами, которые должны будут покинуть "Барселону" зимой

Хави определился с футболистами, которые должны будут покинуть "Барселону" зимой

В списке четверо исполнителей.

Главный тренер испанской " Барселоны " Хави, похоже, решил, с кем следует распрощаться в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что из заявки "блаугранас" на вторую часть сезона могут исчезнуть французский защитник Самуэль Умтити, бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, вратарь Нето и нидерландский форвард Люк де Йонг.

В первую очередь "Барселона" будет искать способ распрощаться с арендованным у "Севильи" де Йонгом. Если клуб не найдет команду, перехватившую арендное соглашение, то каталонцы выплатят "Севилье" неустойку за досрочное возвращение игрока.

Что касается Коутиньо, то у него слишком высокая заработная плата и низкая производительность. К тому же, полузащитник не вписывается в стиль игры, который пытается привить команде Хави.

"Барселона" (27 очков) занимает седьмое место в таблице Ла Лиги;

21 декабря "блаугранас" на выезде сыграют с "Севильей" в перенесенном матче 4-го тура Примеры.

Добавим, что на счету Умтити в этом сезоне только один матч во всех турнирах за "Барселону", на счету Коутиньо – 16 игр (два забитых гола, прим.), Нето провел два поединка, а де Йонг – восемь встреч, в которых отметился одним мячом.

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