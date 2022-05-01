Хайдук – Шахтер: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

В воскресенье, 1 мая, донецкий "Шахтер" проведет очередной благотворительный матч своего евротурна в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.

Соперником команды Роберто Де Дзерби будет хорватский "Хайдук". Встреча состоится в Сплите на стадионе "Полюд".

Этот поединок станет пятым в серии благотворительных поединков "горняков" с европейскими клубами в поддержку Украины. Ранее донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу", обыграла польскую "Лехию" благодаря голу 12-летнего фаната из Мариуполя, проиграла турецкому "Фенербахче" и победила "Антальяспор".

Смотрите матч "Хайдук" – "Шахтер" в прямом эфире на нашем сайте. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

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