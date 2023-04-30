Хет-трик Бензема принес "Реалу" уверенную победу в ярком матче 32-го тура Примеры (видео)

Мадридский "Реал" победил "Альмерию" в домашнем матче 32-го тура испанской Ла Лиги – 4:2 .

Героем поединка стал форвард "сливочных" Карим Бензема, который еще в первом тайме оформил хет-трик. Француз дважды отличился с игры после передач Винисиуса Жуниора и Родриго, а также реализовал пенальти.

Перед перерывом гости сократили отставание усилиями Лазаро.

Однако на старте второго тайма Родриго вернул "Королевскому клубу" преимущество в три мяча. На 61-й минуте "Альмерия" ответила голом Лукаса Робертоне, который и установил окончательный счет в игре.

Украинский вратарь "бланкос" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Альмерия (33 балла) располагается на 15-й позиции.

В следующем туре команда Карло Анчелотти 2 мая на выезде сыграет с "Реалом" Сосьедад. В этот же день "Альмерия" будет принимать "Эльче".

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