Хет-трик Бензема: "Реал" уничтожил "Барселону" на "Камп Ноу" и вышел в финал Кубка Испании

"Сливочные" убедительно взяли реванш у "сине-гранатовых" за поражение в первой игре 1/2 финала.
Мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Барселоной" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Поединок на стадионе "Камп Ноу" завершился со счетом 0:4.
В первом тайме каталонцы были более активными, но не реализовали несколько хороших шансов. "Бланкос" же своим моментом воспользовались и вышли вперед перед самым перерывом – Винисиус Жуниор забил в быстрой контратаке.
Начало второго тайма также осталось за подопечными Карло Анчелотти. На 50-й минуте мадридцы удвоили свое преимущество – Карим Бензема со входа в штрафную идеально пробил в левый нижний угол после передачи Луки Модрича.
А еще через восемь минут "Королевский клуб" довел дело до разгрома. Бензема с пенальти развел по углам мяч и голкипера каталонцев Марк-Андре тер Штегена после того, как Франк Кессье сбил Винисиуса на правом фланге собственной штрафной.
Точку в этой встрече на 81-й минуте поставил Бензема. Действующий обладатель "Золотого мяча" оформил хет-трик, с близкого расстояния замкнув передачу Винисиуса.
Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел поединок с "Барселоной" на скамейке запасных.
Первый полуфинальный матч между "сливочными" и "сине-гранатовыми" состоялся 2 марта на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В нем минимальную победу одержали подопечные Хави – 0:1. Таким образом, 4:1 по сумме двух поединков – "Реал" шагает в финал Кубка Испании.
В финале турнира "сливочные" сразятся с "Осасуной", которая по итогам двух матчей в полуфинале выбила "Атлетик" Бильбао (1:0, 1:1). Решающий поединок Кубка Испании состоится 6 мая.
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