Хет-трик дебютанта и рекорд Пепе: Португалия поиздевалась над Швейцарией на пути в 1/4 финала ЧМ-2022

Швейцарцы завершают борьбу на Мундиале, пропустив шесть голов.

Во вторник, 6 декабря, сборная Португалии уничтожила национальную команду Швейцарии в поединке 1/8 финала чемпионата мира-2022. Матч завершился со счетом 6:1 .

Счет матча открыл на 17-й минуте Гонсалу Рамуш, зарядив сильным ударом из пределов штрафной в ближнюю "девятку". 21-летний футболист впервые вышел в стартовом составе команды, заменив Криштиану Роналду.

В середине тайма португальцы удвоили преимущество – навес Бруну Фернандеша с угловой головой замкнул Пепе. Для него этот гол стал рекордным: Пепе стал старейшим игроком (39 лет и 283 дня), забившим в плей-офф Мундиаля.

В начале второго тайма Рамуш по передаче Диогу Далота отличился дублем, поразив ворота с близкого расстояния.

За четыре минуты в ворота Швейцарии залетел четвертый мяч — Рафаэль Геррейро направил мяч мимо бессильного вратаря.

Еще через три минуты швейцарцы наконец-то сумели ответить. Мануэль Аканджи подхватил мяч в глубине штрафной после розыгрыша углового и обыграл голкипера искусным ударом.

Однако хет-трик Рамуша уничтожил все планы соперника отыграться. Жоау Феликс добрался до мяча и переадресовал его в штрафную, где Рамуш эффектно отправил его в сетку.

В дополнительное ко второму тайма время Рафаэла Леау завершил разгром соперника, нанеся удивительный удар под правую стойку.

В четвертьфинале Португалия сразится с национальной командой Марокко, сенсационно победившей Испанию на старте плей-офф ЧМ-2022.

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