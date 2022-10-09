Хет-трик Довбика: "Днепр-1" разгромил "Зарю" и взобрался на вершину турнирной таблицы УПЛ

Команда Александра Кучера выиграла 5 поединков из 5 на старте чемпионата.

"Днепр-1" уверенно обыграл луганскую "Зарю" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на ужгородском стадионе "Авангард" завершилась со счетом 3:0 .

Героем поединка стал форвард днепрян Артем Довбык, оформивший хет-трик. Нападающий отличился на 29-й минуте, после чего также забил голы на 59-й и 75-й минутах.

Для подопечных Александра Кучера это пятая победа подряд на старте сезона УПЛ-2022/23.

Днепр-1 - Заря: турнирное положение после матча

"Днепр-1" с 15 очками возглавил турнирную таблицу УПЛ, обойдя "Шахтер" (13 баллов). "Заря" с 10 пунктами занимает пятое место.

В следующем туре днепряне 16 октября встретятся с "Рухом", а луганчане днем ранее померяются силами с "Колосом".

Напомним, "Днепр-1" в этом сезоне также представляет Украину в еврокубках. В четверг, 13 октября, подопечные Кучера встретятся с лихтенштейнским "Вадуцем" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций.

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