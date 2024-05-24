Хет-трик Довбика и дубль Цыганкова: "Жирона" устроила голевую феерию в матче Ла Лиги (видео)

Трижды забив в ворота "Гранады", Артем снова возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова уничтожила "Гранаду" в домашнем матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги – 7:0 .

Наши соотечественники выдали просто невероятный поединок, приняв участие в каждом из семи забитых мячей в ворота соперника. Довбик оформил хет-трик, а Цыганков – дубль. Также украинские футболисты сделали по одному ассисту.

Подопечные Мичела вышли вперед на 30-й минуте встречи – Эрик Гарсия ударом головой замкнул подачу Цыганкова с левого фланга.

Через три минуты хозяева увеличили свое преимущество – Цыганков в касание пробил в ближний угол после прострела Мигеля Гутьерреса.

В конце первого тайма "жиронцы" забили в третий раз – Довбик на 44-й минуте реализовал пенальти.

После перерыва "Жирона" продолжила куражиться. На 54-й минуте Цыганков оформил дубль, из пределов вратарской расстреляв ворота после передачи от Савио.

Сразу после этого Виктора заменили, вместо него на поле вышел Кристиан Стуани. На 75-й минуте именно он отдал пас на Довбика, который аккуратно покатил мяч под дальнюю штангу.

Прошло еще три минуты и Артем отблагодарил уругвайского ветерана – украинский форвард точно сбросил мяч головой, а Стуани оставалось лишь попасть в пустые ворота.

А на последней минуте основного времени матча Довбик превратил свой дубль в хет-трик. Артем реализовал пенальти, забив свой 24-й гол в этом сезоне чемпионата Испании.

Благодаря хет-трику Довбик вновь стал лидером гонки бомбардиров Примеры. Он обошел форварда "Вильярреала" Александра Серлота, на счету которого 23 мяча. Выиграет ли украинец трофей Пичичи, который вручается лучшему голеадору сезона Ла Лиги, узнаем уже по итогам последнего тура.

Отметим, что на двоих украинские игроки "Жироны" в этом сезоне Примеры совершили 47 результативных действий: у Довбика – 24 гола и 8 ассистов, у Цыганкова – 8 голов и 7 ассистов.

Обзор матча "Жирона" – "Гранада"

Команда Мичела (81 очко) финишировала на третьем месте в Ла Лиге, завоевав бронзовые награды. Это первые в клубной истории медали чемпионата Испании. В следующем сезоне "Жирона" дебютирует в Лиге чемпионов.

"Гранада" (21 балл) осталась на предпоследней, 19-й позиции. Она ранее досрочно потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе и проведет следующий сезон в Сегунде.

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