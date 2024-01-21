Хет-трик Довбика и гол Цыганкова позволили "Жироне" уничтожить "Севилью" и возглавить Ла Лигу (видео)

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова разгромила "Севилью" в домашнем матче 21-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 5:1 .

Первыми в этой игре забили гости. На 10-й минуте Исаак Ромеро вывел "нервионцев" вперед после передачи, которую исполнил Адрия Педроса.

Однако на этом весь позитив для "Севильи" в этот вечер закончился. Очень быстро "Жирона" перевернула все с ног на голову, а главным героем стал Довбик, который за 6 минут оформил хет-трик.

На 13-й минуте Довбик сравнял счет ударом головой, выиграв верховую борьбу во вратарской после навеса от Савио.

Через две минуты Артем забил свой второй мяч, расстреляв ворота соперника после передачи Порту.

На 19-й минуте Довбик оформил хет-трик. Украинский нападающий разобрался с легендарным испанским защитником Серхио Рамосом и из-за пределов штрафной отправил мяч в правый от себя угол.

Эти голы стали для Довбика 12-м, 13-м и 14-м в этом сезоне Ла Лиги. Также в активе Артема 5 ассистов. Он возглавил бомбардирскую гонку Ла Лиги и лидирует по системе "гол плюс пас".

Во втором тайме подопечные Мичела продолжили куражиться. На 56-й минуте Цыганков сделал счет разгромным, в центре штрафной в касание замкнув прострел Савио.

Для Цыганкова это четвертый гол в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Также Виктор сделал три результативные передачи.

В конце игры "жиронцы" забили пятый мяч. За минуту до конца основного времени Кристиан Стуани установил окончательный счет матча, воспользовавшись пасом Мигеля Гутьерреса.

Отметим, что Довбик и Цыганков вышли на поединок с "Севильей" в стартовом составе. Артема на 73-й минуте заменил Стуани, а Виктора на 66-й минуте поменял Валери.

Обзор матча "Жирона" – "Севилья"

Победа позволила "Жироне" (52 очка) выйти на первое место в Ла Лиге, потеснив с вершины мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. Теперь "сливочные" отстают от команды Довбика и Цыганкова на один балл, но имеют матч в запасе. "Севилья" (16 пунктов) идет на 17-й позиции рядом с зоной вылета.

В следующем туре "Жирона" 28 января на выезде сыграет против "Сельты". В тот же день "Севилья" будет принимать "Осасуну".

Напомним, оба клуба также продолжают борьбу в Кубке Испании. В 1/4 финала "Жирона" 24 января на выезде встретится с "Мальоркой", а "Севилья" 25 января приедет в гости к "Атлетико".

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