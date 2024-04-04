Хет-трик Фодена принес "Манчестер Сити" разгромную победу над "Астон Виллой" в АПЛ (видео)

"Горожане" продолжают бороться за титул с "Арсеналом" и "Ливерпулем".

"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 4:1 .

На 11-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря голу Родри. Команда Унаи Эмери отыгралась на 20-й минуте усилиями Джона Дурана.

Перед перерывом "горожане" снова повели в счете – на 45+1-й минуте отличился Фил Фоден.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы развили свой успех. Еще два гола забил Фоден, на 62-й и 69-й минутах, и таким образом оформил хет-трик.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Астон Вилла"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (67 очков) занимает третье место в АПЛ. "Небесно-голубые" имеют одинаковое количество зачетных баллов с "Ливерпулем", который сыграл на матч меньше, и на один пункт отстают от "Арсенала" украинца Александра Зинченко. "Астон Вилла" (59 очков) идет на четвертой строчке.

В следующем туре команда Гвардиолы 6 апреля на выезде сойдется с "Кристал Пэлас", а подопечные Эмери в тот же день примут "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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