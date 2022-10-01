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Хет-трик героя молодежной сборной: "Шахтер" поиздевался над "Металлистом" и вырвался в лидеры УПЛ

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Хет-трик героя молодежной сборной: "Шахтер" поиздевался над "Металлистом" и вырвался в лидеры УПЛ

Фото: УПЛ

В субботу, 1 октября, в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) встречались харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер".

"Шахтер" разгромил "Металлист" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене-Львов" завершился со счетом 1:6.

Еще в первом тайме подопечные Игоря Йовичевича четырежды отправили мяч в сетку ворот соперника. Хет-триком отличился Даниил Сикан, который недавно своими тремя голами вывел молодежную сборную Украины на Евро-2023.

Еще один мяч записал в свой актив Александр Зубков. Отметим, что три ассиста сделал Михаил Мудрик.

Во втором тайме "горняки" продолжили издеваться над соперником. На 73-й минуте голом отличился Лассина Траоре. На 81-й минуте Мудрик мог еще увеличить счет, но не реализовал пенальти.

На 88-й минуте харьковский клуб таки забил гол престижа - его автором стал Алекс Чидомере. Однако это был еще не конец - в компенсированное время Невен Джурашек забил шестой мяч в ворота "Металлиста", поставив точку в этом поединке.

  • Благодаря победе "Шахтер" с 13 очками возглавил турнирную таблицу УПЛ. "Металлист" имеет в своем активе 7 баллов и идет седьмым.
  • В следующем туре "горняки" 8 октября будут играть со "Львовом", а харьковчане днем раньше померяются силами с "Вересом".

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