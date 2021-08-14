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Хет-трик и ассистентский покер: "Манчестер Юнайтед" добыл сверхуверенную победу на старте сезона АПЛ

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Хет-трик и ассистентский покер: "Манчестер Юнайтед" добыл сверхуверенную победу на старте сезона АПЛ

Associated Press

Героями поединка стали Бруну Фернандеш и Поль Погба.

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче стартового тура английской Премьер-лиги разгромил "Лидс". Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 5:1.

Первый тайм поединка не предвещал легкой победы "красных дьяволов". На перерыв команды ушли лишь при счете 1:0 в пользу хозяев. Это Бруну Фернандеш забил первый гол в матче после паса Поля Погба.

© Associated Press
Associated Press

В дебюте второго тайма "Лидс" и вовсе отыгрался благодаря результативному удару Люка Эйлинга, которому ассистировал Стюарт Даллас.

После этого "Манчестер Юнайтед" просто смял соперника. Сначала Мэйсон Гринвуд сделал счет 2:1, а спустя несколько минут снова забил Фернандеш.

© Associated Press
Associated Press

На 60-й минуте Бруну оформил хет-трик, а Фред спустя еще восемь минут поставил точку в поединке. Ассистировал бразильцу Погба, который отметился четырьмя результативными передачами в матче.

  • В прошлом розыгрыше АПЛ чемпионом стал "Манчестер Сити""Манчестер Юнайтед" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Ливерпуль" и "Челси". Вылетели "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
  • Новичками в этом сезоне стали "Норвич Сити", "Уотфорд""Брентфорд".
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