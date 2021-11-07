Хет-трик иранского форварда позволил "Заре" разгромить "Верес" в поединке УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника вернулась на третье место чемпионата.
Луганская "Заря" победила ровенский "Верес" в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги. Матч на "Славутич-Арене" в Запорожье завершился со счетом 3:0.
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. А вот после прервал подопечные Виктора Скрипника быстро забили, причем сделали это дважды. Дубль голами на 47-й и 49-й минуте сделал иранский нападающий Захеди Шахаб.
Он же и установил окончательный счет в поединке, оформив хет-трик на 83-й минуте.
- "Заря" (29 очков) вернулась на третье место в таблице УПЛ, обойдя "Ворсклу" и "Днепр-1". Ровенская команда осталась на седьмой позиции с 19 баллами.
- В следующем туре УПЛ, после паузы на поединки национальных сборных, "Заря" 20 ноября на выезде сыграет со "Львовом", а "Верес" 22 ноября примет "Металлист 1925".