Хет-трик иранского форварда позволил "Заре" разгромить "Верес" в поединке УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника вернулась на третье место чемпионата.

Луганская "Заря" победила ровенский "Верес" в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги. Матч на "Славутич-Арене" в Запорожье завершился со счетом 3:0 .

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. А вот после прервал подопечные Виктора Скрипника быстро забили, причем сделали это дважды. Дубль голами на 47-й и 49-й минуте сделал иранский нападающий Захеди Шахаб.

Зоря - Верес - 1:0. Видео гола Захеди

Зоря - Верес - 2:0. Видео гола Захеди

Он же и установил окончательный счет в поединке, оформив хет-трик на 83-й минуте.

Зоря - Верес - 3:0. Видео гола Захеди

"Заря" (29 очков) вернулась на третье место в таблице УПЛ, обойдя "Ворсклу" и "Днепр-1". Ровенская команда осталась на седьмой позиции с 19 баллами.

В следующем туре УПЛ, после паузы на поединки национальных сборных, "Заря" 20 ноября на выезде сыграет со "Львовом", а "Верес" 22 ноября примет "Металлист 1925".

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