Хет-трик Караваева принес "Динамо" четвертую подряд победу на сборах в Турции

Киевское "Динамо" в седьмом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции разбило северомакедонский "Силекс". Поединок завершился победой "бело-синих" со счетом 4:0 .

Героем встречи стал Александр Караваев, оформивший хет-трик. 30-летний уроженец Херсона отличился на 22-й и 30-й минутах с игры, а на 44-й реализовал пенальти.

На 89-й минуте точку в матче поставил Антон Царенко.

Для "Динамо" эта победа стала четвертой подряд на сборах в Турции. Ранее команда Мирчи Луческу разгромила румынскую "Унирю Деж" (5:1), обыграла датский "Вайле" (2:0) и одолела северомакедонскую "Шкендию" (1:0).

Перед этим киевляне разгромно проиграли венскому "Рапиду" (0:4), уступили словенскому "Марибору" (0:2) и сыграли вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2).

Следующий спарринг "Динамо" проведет в воскресенье, 12 февраля, против клуба "Политехника" (Яссы, Румыния). Начало – в 10:00 по киевскому времени.

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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