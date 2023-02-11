Хет-трик Караваева принес "Динамо" четвертую подряд победу на сборах в Турции

"Бело-синие" разгромили северомакедонский "Силекс".
Киевское "Динамо" в седьмом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции разбило северомакедонский "Силекс". Поединок завершился победой "бело-синих" со счетом 4:0.
Героем встречи стал Александр Караваев, оформивший хет-трик. 30-летний уроженец Херсона отличился на 22-й и 30-й минутах с игры, а на 44-й реализовал пенальти.
На 89-й минуте точку в матче поставил Антон Царенко.
Для "Динамо" эта победа стала четвертой подряд на сборах в Турции. Ранее команда Мирчи Луческу разгромила румынскую "Унирю Деж" (5:1), обыграла датский "Вайле" (2:0) и одолела северомакедонскую "Шкендию" (1:0).
Перед этим киевляне разгромно проиграли венскому "Рапиду" (0:4), уступили словенскому "Марибору" (0:2) и сыграли вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2).
Следующий спарринг "Динамо" проведет в воскресенье, 12 февраля, против клуба "Политехника" (Яссы, Румыния). Начало – в 10:00 по киевскому времени.
- Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.
- Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.
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