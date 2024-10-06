Хет-трик Левандовски: "Барселона" разгромом вернула себе единоличное лидерство в Ла Лиге (видео)

"Барселона" на выезде разгромила "Алавес" в матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 0:3 .

Героем встречи стал польский форвард Роберт Левандовски, оформивший хет-трик. Он отмечался на 7-й, 22-й и 32-й минутах. Дважды ему ассистировал Рафинья, еще раз – Эрик Гарсия.

Обзор матча "Алавес" – "Барселона"

После этой победы "Барселона" с 24 очками вернула себе единоличное лидерство в Ла Лиге. Команда Ханси Флика на три балла опережает мадридский "Реал".

В свою очередь, "Алавес" идет на 12-м месте, имея в своем активе 10 зачетных пунктов.

В десятом туре Ла Лиги, который состоится уже после международной паузы, "Барселона" 20 октября примет "Севилью", а "Алавес" 18 октября дома сыграет с "Вальядолидом".

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