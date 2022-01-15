Хет-трик Левандовски помог "Баварии" закрепиться в лидерах Бундеслиги

"Мюнхенцы" набросали соперникам четыре гола.

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Кельн" со счетом 0:4 .

Счет матча открыл на 9-й минуте Роберт Левандовски. В середине первого тайма Корентен Толиссо удвоил преимущество "мюнхенцев".

Во второй половине игры Левандовски забил еще дважды, доведя счет до неприличного.

"Бавария" с 46 очками продолжает единолично лидировать в таблице Бундеслиги. Дортмундская "Боруссия" уступает мюнхенскому клубу на шесть пунктов. Кельн сейчас на восьмой позиции.

23 января команда Юлиана Нагельсманна сыграет с "Гертой" на выезде. "Кельн" 22 числа встретится с "Бохумом".

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