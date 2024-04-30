Хет-трик Левандовского: "Барселона" в большинстве одержала волевую победу над "Валенсией" (видео)

"Сине-гранатовые" дожали "летучих мышей", которые весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления голкипера.

"Барселона" на своем поле обыграла "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука в заключительном матче 33-го тура испанской Ла Лиги – 4:2 .

На 22-й минуте каталонцев вывел вперед Фермин Лопес, замкнув ударом головой подачу Рафиньи.

"Летучие мыши" ответили своими двумя голами. На 27-й минуте счет в игре сравнял Уго Дуро, а на 38-й Пепелу реализовал пенальти после того, как Рональд Араухо сбил соперника в собственной штрафной.

Прямо перед перерывом команда Рубена Барахи осталась в меньшинстве – грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили сыграл рукой за пределами штрафной, получив за это прямую красную карточку.

Во втором тайме подопечные Хави воспользовались численным преимуществом и переломили ход противостояния. Хет-трик оформил Роберт Левандовский – польский форвард отмечался на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах. Ассисты занесли в свой актив Илкай Гюндоган и Араухо, а последний гол Левандовский забил прямым ударом со штрафного.

Теперь на счету Роберта 16 мячей в этом сезоне Примеры. Возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик, которому удалось забить 19 голов.

Отметим, что Яремчук не попал в заявку "Валенсии" на матч против "Барселоны" из-за травмы колена.

Обзор матча "Барселона" – "Валенсия"

Победа позволила "Барселоне" (73 очка) вернуться на второе место в Ла Лиге, на два балла обойдя "Жирону". За пять туров до конца лидирует в чемпионате мадридский "Реал"(84 пункта). "Валенсия" (47 очков) осталась на восьмой позиции.

В следующем туре Примеры "блаугранас" 4 мая на выезде сыграют с "Жироной" в каталонском дерби, а "летучие мыши" днем позже примут "Алавес".

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