Хет-трик Мбаппе позволил "Реалу" разгромить аутсайдера и закрепиться на вершине Ла Лиги (видео)

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин провел игру против "Вальядолида" на скамейке для запасных.

Мадридский "Реал" на выезде разбил "Вальядолид" в матче 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Хосе Сорилья" в Вальядолиде завершился со счетом 0:3 .

Героем встречи стал Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик, отличившись 30-й, 57-й и 90+1-й минутах. В первых двух случаях ему ассистировали Джуд Беллингем и Родриго, а в третьем французский форвард реализовал пенальти.

На счету Мбаппе уже 15 голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Он вплотную приблизился в гонке бомбардиров к нападающему "Барселоны" Роберту Левандовски, в активе которого 16 забитых мячей.

Отметим, что на последней минуте основного времени хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Марио Мартин.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч против "Вальядолида" на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча Вальядолид – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" с 49 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти на 4 балла опережают "Атлетико", который идет на второй позиции. "Вальядолид" с 15 пунктами замыкает турнирную таблицу Примеры.

В следующем туре "Реал" 1 февраля на выезде сразится с "Эспаньолом". В тот же день "Вальядолид" будет гостить у "Вильярреала".

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