Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов
Килиан забил уже пять мячей в текущем розыгрыше главного клубного евротурнира.
Мадридский "Реал" на выезде разгромил казахстанский "Кайрат" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок в городе Алматы завершился со счетом 0:5.
Героем встречи стал форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик. На 25-й минуте француз открыл счет в матче, реализовав пенальти.
Во втором тайме Мбаппе дважды забил с игры – на 52-й и 74-й минутах. Ассистами на Килиана отличились бельгийский голкипер мадридцев Тибо Куртуа и турецкий нападающий Арда Гюлер.
Таким образом, в активе Мбаппе уже пять голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре самого престижного еврокубка он отличился дублем с пенальти в воротах французского "Марселя".
Четвертый гол в ворота "Кайрата" на 83-й минуте забил Эдуардо Камавинга после передачи Родриго.
А окончательный счет в поединке на 90+3-й минуте установил Браим Диас, которому ассистировал Гонсало Гарсия.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.
Обзор матча "Кайрат" – "Реал" Мадрид
В следующем туре Лиги чемпионов мадридский гранд 22 октября примет итальянский "Ювентус", а казахстанская команда днем ранее дома сыграет с кипрским "Пафосом".
В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.