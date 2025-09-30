Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе, "Кайрат" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" на выезде разгромил казахстанский "Кайрат" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок в городе Алматы завершился со счетом 0:5 .

Героем встречи стал форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик. На 25-й минуте француз открыл счет в матче, реализовав пенальти.

Во втором тайме Мбаппе дважды забил с игры – на 52-й и 74-й минутах. Ассистами на Килиана отличились бельгийский голкипер мадридцев Тибо Куртуа и турецкий нападающий Арда Гюлер.

Реклама

Таким образом, в активе Мбаппе уже пять голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре самого престижного еврокубка он отличился дублем с пенальти в воротах французского "Марселя".

Четвертый гол в ворота "Кайрата" на 83-й минуте забил Эдуардо Камавинга после передачи Родриго.

А окончательный счет в поединке на 90+3-й минуте установил Браим Диас, которому ассистировал Гонсало Гарсия.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Реклама

Обзор матча "Кайрат" – "Реал" Мадрид

В следующем туре Лиги чемпионов мадридский гранд 22 октября примет итальянский "Ювентус", а казахстанская команда днем ранее дома сыграет с кипрским "Пафосом".

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.