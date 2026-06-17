Хет-трик Месси принес Аргентине разгромную победу над Алжиром на старте ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Сборная Аргентины разгромила команду Алжира в матче первого тура группы J чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Arrowhead Stadium" в американском Канзас-Сити завершился со счетом 3:0 .

Героем встречи стал 38-летний легендарный капитан "альбиселесте" Лионель Месси, который оформил хет-трик.

Уже на 8-й минуте матча алжирцы могли открывать счет, но гол Фареса Шаиби был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

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На 17-й минуте аргентинцы вышли вперед — Месси после передачи Родриго Де Пауля издали точно пробил в правый верхний угол.

Во втором тайме подопечные Лионеля Скалони удвоили свое преимущество — на 60-й минуте Месси удачно сыграл на добивании, после того как голкипер африканской сборной Лука Зидан парировал перед собой удар Алексиса Мак Аллистера низом по центру ворот.

На 76-й минуте Аргентина сделала счет разгромным — Месси оформил первый хет-трик в карьере на чемпионатах мира, от линии штрафной площадки отправив мяч в левый угол с передачи Николаса Гонсалеса.

В другом матче стартового тура группы J встретятся сборные Австрии и Иордании. Этот поединок состоится 17 июня, в 07:00 по киевскому времени.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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