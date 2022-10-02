Хет-трик плюс два ассиста Холанда: "Манчестер Сити" унизил МЮ в манкунианском дерби

"Манчестер Сити" нанес позорное поражение "Манчестер Юнайтед" в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги. Манкунианское дерби на стадионе "Этихад" завершилось со счетом 6:3 .

Команда Хосепа Гвардиолы еще в первом тайме отгрузила четыре мяча в сетку ворот "красных дьяволов". Уже на 8-й минуте Фил Фоден открыл счет после передачи Бернарду Силвы.

На 34-й минуте "горожане" укрепили свое преимущество - Эрлинг Холанд забил после паса от Кевина Де Брюйне. А уже через три минуты бельгиец снова ассистировал норвежскому голеадору и тот оформил дубль. Перед перерывом Холанд еще и сделал ассист на Фодена, чем помог молодому англичанину забить свой второй гол.

Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" сумел отыграть один мяч - на 56-й минуте отличился Антони. Однако это была лишь мгновенная слабость от "небесно-голубых". На 64-й минуте Холанд оформил хет-трик, после чего записал на свой счет и второй результативный пас - свой третий мяч забил Фоден.

В конце игры "горожане" серьезно расслабились и позволили сопернику отквитать два гола - дубль в активе Антони Марсьяля, который сначала забил с игры, а затем - с пенальти. Однако вряд ли это порадовало фанатов МЮ на фоне устроенного принципиальным соперником разгрома.

"Манчестер Сити" с 20 очками размещается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" с 12 баллами занимает шестую позицию.

В следующем туре "горожане" 8 октября будут принимать "Саутгемптон", а "красные дьяволы" на следующий день будут гостить у "Эвертона", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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