Хет-трик Роналду помог "Аль-Насру" сокрушить соперника в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Суперзвездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал главным героем матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Вахдой".

Португалец вышел в стартовом составе и отыграл 79 минут. За это время он оформил хет-трик, причем все три гола забил с игры, а не с пенальти. Это его 66-й хет-трик в карьере.

Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Кроме трех мячей Роналду, за "Аль-Наср" по одному голу забили Отавио, Садио Мане и Мохаммед Аль-Фатель.

Обзор матча "Аль-Наср" – "Аль-Вахда"

В этом сезоне Криштиану провел 40 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 12 результативных передач.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 39-летний португалец отличился 32 голами и 10 ассистами. Он возглавляет бомбардирскую гонку саудовской лиги, на 9 забитых мячей опережая форварда "Аль-Хиляля" Александра Митровича.

За четыре тура до конца сезона "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру отстают от лидера "Аль-Хиляля", который имеет матч в запасе, на девять очков.

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