Хет-трик Роналду принес "Манчестер Юнайтед" непростую победу над аутсайдером АПЛ

Португалец установил очередное выдающееся достижение.

"Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Норвич" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги - 3:2 .

В первом тайме "красные дьяволы" забили дважды - Криштиану Роналду отличился на 7-й и 32-й минутах. "Канарейки" перед свистком на перерыв ответили голом Кирана Дауэлла.

В начале второй половины встречи гости сравняли счет усилиями Теэму Пукки. Однако последнее слово в матче осталось за Роналду - португалец на 76-й минуте прямым ударом со штрафного забил свой третий гол и принес "манкунианцам" победу.

Добавим, что эти забитые мячи стали для Криштиана 19-м, 20-м и 21-м в этом сезоне за МЮ. Таким образом Роналду забивает 20+ голов за клуб 16 сезонов подряд.

Благодаря этому успеху "Манчестер Юнайтед" набрал 54 очка и вышел на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. "Норвич" занимает последнюю позицию, имея в своем активе 21 пункт.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Ральфа Рангника 19 апреля на выезде сыграют против "Ливерпуля", а "канарейки" 23 апреля будут принимать "Ньюкасл".

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