Хет-трик с голом бисиклетой: Обамеянг принес "Марселю" безумную победу над "Аяксом" в Лиге Европы (видео)

На двоих команды сумели забить 7 мячей.
Французский "Марсель" одолел нидерландский "Аякс" в зрелищном матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Поединок на "Велодроме" завершился со счетом 4:3.
"Провансальцы" вышли вперед на 9-й минуте – пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. Но уже в следующую минуту амстерамцы сравняли счет усилиями Брайана Бробби.
На 26-й минуте хозяева во второй раз в этом матче повели в счете – отличился Шансель Мбемба. Однако через четыре минуты "Аякс" снова восстановил паритет в поединке – Бробби оформил дубль.
На старте второго тайма "Марсель" в третий раз в этой игре вырвался вперед. На 47-й минуте Обамеянг забил шикарный гол ударом бисиклетой.
На 63-й минуте нидерланская команда осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Стевен Бергейс.
Даже играя вдесятером амстердамцы смогли в третий раз в этом матче сравнять счет. На 79-й минуте точный удар нанес Чуба Акпом.
Развязка этого увлекательного противостояния наступила уже в компенсированное время. Французский клуб заработал пенальти, а Обамеянг на 90+3-й минуте точно пробил с 11-метровой отметки. Таким образом, хет-трик габонского форварда принес "провансальцам" победу в сверхрезультативном матче.
Обзор матча "Марсель" – "Аякс"
В другом матче 5-го тура этого квартета греческий АЕК на своем поле уступил английскому "Брайтону" (0:1).
Турнирное положение в группе B за один тур до конца группового этапа: "Марсель" (11 очков), "Брайтон" (10), АЕК (4), "Аякс" (2).
В заключительном туре 14 декабря "Марсель" на выезде сыграет с "Брайтоном", в то время как "Аякс" будет принимать АЕК.
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.
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